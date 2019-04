Flanelinha tem casa invadida e quase é morto no dia do aniversário

Manaus - O flanelinha Reginaldo Farias Barros, de 45 anos, foi vítima de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), no dia do aniversário dele. O fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira (18), no beco da Indústria, bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

Após o crime, Miguel Angel Portillo Troconis, de 36 anos, de nacionalidade venezuelana, foi preso por uma guarnição da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) quando tentava fugir do local. A comparsa do acusado, identificada apenas como "Tiane", consegui fugir do cerco policial.

O homem foi atingido na cabeça | Foto: Josemar Antunes

Ao Portal Em Tempo , Reginaldo Farias, contou que estava dormindo em uma casa alugada quando foi surpreendido pelo casal por volta das 3h30. A dupla invadiu a casa e anunciou o assalto. Na ocasião, o flanelinha reagiu e travou luta corporal com o venezuelano e foi golpeado pelos suspeitos.

"Eu estava dormindo quando eles arrombaram a porta e foram logo perguntando: cadê o dinheiro? Nessa hora, travei luta corporal com o venezuelano que conseguiu me furar na testa com um pedaço de ferro pontiagudo. A mulher quebrou uma garrafa na minha cabeça e depois me furou. Os vizinhos chamaram a polícia e graças a Deus fui salvo. Hoje é o meu aniversário e nasci de novo", contou.

O caso foi registrado no 1ºDIP | Foto: Josemar Antunes

Reginaldo foi socorrido por alguns moradores e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, onde recebeu atendimento médico. Nada da vítima foi levado pelos criminosos. O venezuelano e a comparsa, segundo a polícia, são usuários de drogas.

Miguel Angel foi levado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. O homem deverá responder pelo crime de latrocínio tentado.

Leia mais

Mãe e avó são suspeitas de agredir bebê de nove meses

Justiça decreta prisão de padrasto suspeito de espancar bebê, no AM