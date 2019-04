Polícia Civil apreende mais de uma tonelada de skunk no Amazonas

Manaus - Operação conjunta entre Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e Grupo Força de Resgate e Assalto (Fera) resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha, tipo skunk, avaliada em R$ 50 milhões. A grande quantidade de droga estava em uma embarcação escondida nas proximidades da Praia da Lua, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O fato aconteceu madrugada desta quinta-feira (18).

O material apreendido foi apresentado durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste da capital.

Titular do Denarc, delegado Paulo Mavignier | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado-geral Lázaro Ramos, foram dois meses de Investigação usando toda a tecnologia e serviços de inteligência da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), órgão da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), além de denúncias anônimas ao 181 da instituição de segurança.

"Com essa apreensão, chegamos ao total de três toneladas e meia durante quatro meses e meio de trabalho", disse.

O material foi levado para a DG | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, as equipes policiais fizeram o monitoramento no local, após a droga sair do município de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus).

"Nós obtivemos informações que essa droga estava guardada em uma embarcação de grande porte na região da Praia da Lua. Três lanchas faziam a vigilância no leito do igarapé, mas os suspeitos perceberam a presença dos policiais e, em seguida, fugiram deixando o carregamento da carga ilícita juntamente com uma espingarda", explicou.

Juan Valério, titular do Fera | Foto: Josemar Antunes

Conforme informações divulgadas pelo delegado Juan Valério, do Fera, a equipe foi acionada para dar suporte e segurança na ação operacional das forças de segurança.

"Como nossa especialidade é abordagem em situações fluviais fomos acionados. A ação foi exitosa, mas infelizmente os criminosos conseguiram fugir abandonando essa grande quantidade de droga. As investigações irão continuar pelos serviços de inteligência", declarou o delegado Juan Valério.

As investigações sobre a origem e o destino da droga prosseguem. Todo o material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Leia mais:

'Droga na farinha': 20 kg de maconha são apreendidos em barco no AM

Quatro venezuelanos são presos com mais de 12 kg de cocaína pura no AM