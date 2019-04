Enfermeiro que abusou e matou criança no AM é estuprador em série

Atalaia do Norte (AM) - Acusado de estuprar uma criança de apenas cinco anos de idade, dentro de um hospital no município de Atalaia do Norte (município distante 1.138 quilômetros de Manaus), o enfermeiro Jocélio Gomes Ferreira , de 29 anos, já responde a outros processos de estupro de vulneráveis na justiça. Ele foi preso na quarta-feira (17), pelo 1° Pelotão da Polícia Militar.

Ao Portal Em Tempo , o tenente Gamenha, disse que a ocorrência aconteceu na madrugada de terça-feira (16). A criança estava internada na unidade hospitalar da cidade acompanhada da mãe, de 39 anos, para tratar de uma infecção.

O oficial da Polícia Militar informou que a mãe teria se ausentado por alguns instantes da ala pediátrica. Quando retornou ao local, a mulher encontrou o enfermeiro com as calças abaixo do joelho, ao lado do leito da criança.

Ao ser questionado pela mãe da menina sobre as condições que se apresentava no local, o enfermeiro justificou que estava retornando do banheiro porque precisava aplicar um medicamento na criança.

Imediatamente a mulher saiu em busca do médico responsável pelo plantão e o levou até o leito, onde encontrou a menina sem a fralda descartável. A criança estava com a respiração alterada, rigidez nas pernas e visível abalo emocional. "Com convulsões, a menina começou a passar mal e morreu", disse tenente Gamenha.

De acordo com o gestor interino da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), David Morais, a menina tinha com deficiência intelectual. Logo após a morte, o médico, na presença da mãe e de duas técnicas de Enfermagem, examinou as partes íntimas da criança, constatando trauma por introdução de objeto contuso, pênis ou dedo, no ânus da criança, que apresentava lacerações de quatro centímetros na parte inferior. Então, a diretora do hospital, o médico responsável pelo plantão e um conselheiro tutelar formalizaram a ocorrência.

”Após sermos informados sobre o caso, saímos em diligência, junto com a guarnição da Polícia Militar, em busca do suspeito. Ele foi localizado na casa da irmã dele, na rua Cunha, bairro Centro, em Atalaia do Norte”, contou o policial civil.

Reincidente

O gestor David Martins informou que em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi verificado que Jocélio já respondia, junto à 2ª Vara da Comarca de Iranduba, processos por estupros de vulneráveis, cometidos em maio, junho e novembro de 2017.

“O enfermeiro foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Agora ele irá permanecer preso na carceragem da 50ª DIP, que funciona como unidade prisional em Atalaia do Norte”, concluiu.

O corpo da menina foi sepultado na manhã desta quinta-feira (18) no Cemitério São Sebastião, em Atalaia do Norte.

