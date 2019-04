Detento é executado no Santo Agostinho um dia após sair de presídio

Manaus - Um detento, identificado como Maicon Magno do Vale dos Santos, de 26anos, que foi colocado em liberdade condicional há apenas um dia, foi executado com cinco tiros na tarde desta quinta-feira (18). O homicídio ocorreu na avenida Rio Negro, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Moradores da área, que pediram anonimato, informaram que a vítima - que usava uma tornozeleira eletrônica - teria sido baleada em uma "boca de fumo" do bairro. Devido aos ferimentos, um rastro de sangue foi deixado na rua. Houve correria no bairro após os tiros.

“Por volta de 13h30, ele foi visto saindo correndo lá da boca e depois caiu morto na calçada”, disse uma dona de casa, de 25 anos.

Bastante abalada, a mulher da vítima chegou ao local do crime e informou à Polícia Militar que o marido havia saído do presídio nesta quarta-feira (17). A vítima cumpria pena pelo crime de roubo. A vítima estava presa no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

A suspeita da companheira de Maicon é que ele tenha sido executado a mando de outro presidiário - que pode ter ordenado o crime após ter sido denunciado pela vítima quando estava em liberdade.

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local. A equipe médica informou que o homem foi atingido com três tiros nas costas, um no pescoço e um nas nádegas.

A remoção do corpo será feita Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especialista em Homicídios e Sequestros (Dehs).

