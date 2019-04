'Gosto de andar na moda', diz mulher presa ao roubar calças da Pitbull

Três calças foram levadas pela suspeita | Foto: Izaías Godinho





Manaus - Uma mulher de 36 anos foi detida em flagrante na manhã desta quinta-feira (18), após roubar três calças jeans da marca Pitbull, em uma loja de roupas situada na rua Saldanha Marinho, Centro de Manaus, zona Sul.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada pelos próprios vendedores da loja, a mulher foi flagrada roubando as peças. Ela contida pelos funcionários do empreendimento até a chegada da polícia.

Os policiais informaram que a mulher já tem uma passagem por roubo. A proprietária da loja estava no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado, mas não quis comentar o caso. As peças estão avaliadas no valor de R$ 800.

Na delegacia, a mulher falou que pretendia roubar as peças para uso próprio. "Ela disse que gosta de estar bem vestida, mas não tinha dinheiro para comprar as peças de marca", disse um policial que atendeu a ocorrência.

Segundo o gerente da loja, que não quis se identificar, a mulher utilizou um alicate para remover os sensores de alarme das peças e colocou as três calças dentro de uma bolsa. A suspeita será levada à Audiência de Custódia nesta sexta-feira (19).

