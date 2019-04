Carro é crivado de balas e dupla sobrevive em Manaus

Os dois baleados foram socorridos pelo Samu e levados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - Dois ocupantes de um carro modelo Sandero, tiveram o veículo crivado de balas na noite desta terça-feira (18), na rua Paraguaçu, no São José, Zona Leste de Manaus. Os suspeitos chegaram em um veículo modelo Fiat Uno e atiraram contra as vítimas que foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Conforme o tenente C. Santos, da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o carro em que as vítimas estavam é alugado e o motivo do crime ainda não é de conhecimento da polícia, que aguarda a perícia no local para dar início a investigação.

"As pessoas aqui da região não quiseram falar sobre o caso, deram poucas informações. A gente pede que se a população foi testemunha de algo, que entre em contato conosco. Nós garantimos o sigilo da fonte", explicou o tenente.

Os dois baleados foram socorridos pelo Samu e levados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio localizado na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus. A Polícia Civil vai investigar o caso. Até a publicação desta matéria ninguém foi preso.

Leia mais

Detento é executado no Santo Agostinho um dia após sair de presídio

'Não foi falta de conselho', diz mãe de adolescente morto em Manaus