'Jack é sal': corpo esfaqueado é encontrado na Zona Leste com bilhete

Manaus - O corpo de um homem, com tornozeleira eletrônica, foi encontrado atrás do campo Valdir de Morais, no bairro São José 2, na Zona Leste de Manaus. A vítima tinha perfurações de facas na região do pescoço e olhos. Um bilhete foi deixado ao lado do corpo.

Conforme o tenente C. de Souza, da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as pessoas que estava na via não quiseram comentar sobre o caso, por medo de represálias, já que se trata de um lugar bastante perigoso.



"Apesar da rua está cheia de pessoas, elas dizem não ter visto nada. A equipe pergunta e ninguém fala nada. É uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas", explicou o tenente.

Bilhete deixado ao lado do corpo: "Jack é sal" | Foto: Divulgação

Conforme os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima não foi morta no local. No bilhete estava escrito "21B, Jack, é sal, porra crlh", a especializada vai investigar o crime.



O corpo ainda não identificado foi removido do local pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), da Polícia Cívil.





