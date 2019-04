Em lugar e hora errada: pedreiro é morto por engano em Manaus

Manaus - O pedreiro identificado como Rogério de Souza Pinheiro, de 27 anos, foi morto, por engano, na noite desta quinta-feira (18), depois de a casa onde estava ser invadida por homens fortemente armados, na rua Hortelã, no bairro Águas Claras, Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu por volta das 19h.

Conforme Frideberto Cascais Pinheiro, pai da vítima, o filho teria ido a casa da mãe de um homem conhecido apenas como "Davi" e lá foi baleado com um tiro que atravessou o braço e acertou o coração. O alvo dos suspeitos era "Davi", que teria conseguido fugir do local antes de ser visto pelos executores.



"Meu filho era um homem de bem, trabalhador, não tinha envolvimento com nada errado, a única coisa que ele fazia era beber, nada mais que isso. Foi visitar a mãe do Davi e acabou sendo morto por engano. Infelizmente essa tragédia aconteceu, agora vamos querer justiça", explicou Frideberto.



Ainda conforme os familiares, Rogério chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio na Zona Leste de Manaus, onde não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na unidade hospitalar.



O corpo da vítima foi removido do necrotério do HPS João Lúcio pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O criem será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





