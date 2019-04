Salvo pelo gongo: homem escapa de novo atentado em Manaus

Manaus – Um homem, identificado apenas como Felipinho, foi alvo de um atentado a tiros na noite de sexta-feira (19), na Travessa Dias Gomes (antiga Travessa Amazonas), na comunidade Vila Amazonas, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o registro da polícia, a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 21h30. Felipinho estava conversando com um amigo na esquina da rua quando foi surpreendido a tiros por três homens encapuzados. Os criminosos estavam em um carro, de características não informadas.

Durante o tiroteio, um carro que trafegava pelo local acabou impedindo que os assassinos alvejassem Felipinho. O alvo dos atiradores conseguiu fugir sem ferimentos e os pistoleiros não foram identificados.

Outros atentados

Felipinho já foi alvo de outros atentados na área do bairro Nossa Senhora das Graças. Em uma das tentativas, a mulher dele, identificada como Fabíola Freitas Rodrigues, de 38 anos, foi assassinada com vários tiros na noite do dia 18 de outubro de 2018.

Os assassinos chegaram ao local em um carro Siena, de cor prata, e placa não identificada. Os criminosos aproveitaram um apagão na cidade para cometer o crime. Na ocasião, um amigo da vítima, de 19 anos, também foi baleado.

Fabíola e o amigo foram socorridos e levados ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na mesma zona da cidade. A mulher não resistiu aos três ferimentos de arma de fogo no pescoço. Já o jovem foi atingido com um tiro em um dos joelhos.

Segundo informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Fabíola era detenta do regime semiaberto e já tinha seis passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Em agosto do ano passado, Fabíola pediu a prisão domiciliar junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Ainda segundo a polícia, Felipinho é considerado foragido e está sendo procurado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

