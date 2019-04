Pai mata filho a facadas durante briga por última garrafa de cachaça

Luiz Inácio Barbosa da Silva, 56 anos, foi preso em flagrante após matar o próprio filho a facadas. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (18) na cidade de Vicência, Zona da Mata Norte ( a 87 quilômetros de Recife).



De acordo com testemunhas, os dois estavam consumindo bebidas alcoólicas juntos. A briga teria começado por causa da última garrafa de cachaça. O fato foi confirmado durante o depoimento de Luiz Inácio ao delegado William Matheus, que atendeu a ocorrência. “Bebi demais”, disse o suspeito após chegar na delegacia.

A vítima, Welinaldo Luiz Barbosa da Silva, de 26 anos, ainda foi socorrida e levada para o Hospital da Restauração (HR) bairro Derby, área Central de Recife, mas não resistiu.

Segundo os policiais, o autor do crime já tinha histórico de brigas e a polícia já havia aberto inquéritos de agressões praticadas pelos dois. O suspeito foi autuado e passará por uma audiência de custódia na segunda-feira (22).



Violência no estado

Com esse homicídio, o IML registrou 7 mortes na véspera do feriado, sendo quatro crimes na região metropolitana e três no interior de Pernambuco. O número de homicídios subiu para 914, no Grande Recife 404 e 510 no interior do estado.

