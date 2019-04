Pai estuprava filha há 8 anos sob ameaça de matar toda a família

A Polícia Militar de Alagoas prendeu um homem suspeito de estuprar a própria filha. A prisão aconteceu na tarde de sexta-feira (19). O homem foi preso em um ponto de ônibus quando tentava fugir para Santana do Mundaú, município da Zona da Mata. Os abusos eram praticados na ausência da mãe da adolescente, no conjunto Newton Pereira, no centro de União dos Palmares.

De acordo com o delegado regional de União dos Palmares, Valter Nascimento, a vítima tem 14 anos de idade e sofria os abusos desde os seis anos. “A partir dos 11 anos, o pai forçou que ela tivesse relações sexuais com ele, pois, caso ela não aceitasse e revelasse a agressão, o mesmo fazia ameaças dizendo que mataria toda a família”, disse o delegado.



A partir dos 11 anos, o pai forçou que ela tivesse relações sexuais com ele, pois, caso ela não aceitasse e revelasse a agressão, o mesmo fazia ameaças dizendo que mataria toda a família | Foto: Divulgação

O Conselho Tutelar levou o caso à polícia na última segunda (15), quando a vítima relatou detalhadamente o ocorrido.

De acordo com a Polícia Civil, após uma discussão dentro de casa, o homem socou a cabeça da filha. Após o fato, a adolescente revelou os abusos para uma tia, que desconfiava das atitudes do pai da vítima. A mulher conseguiu fazer a adolescente denunciar o suspeito.

O delegado Valter Nascimento disse que a vítima foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal no dia 15 de abril. Em seguida, ela foi ouvida na Delegacia Regional de União dos Palmares, no dia 16.

“No dia 17 fizemos a solicitação do pedido de prisão à Justiça, que foi aceito e o mandado expedido pelo juiz de Direito plantonista. De posse do mandado, a Polícia Militar de Santana do Mundaú capturou o autor, que se encontrava num ponto de ônibus, preparando-se para fugir”, contou o delegado.



Leia mais:



Enfermeiro que abusou e matou criança no AM é estuprador em série

Homem que estuprou filhas e enteada é condenado a 100 anos de prisão