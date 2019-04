Presa dupla envolvida em furto de loja de eletrodomésticos em Manaus

Manaus – Rômulo Cerquinho Martins, de 38 anos, e Alberson Alves Pinto, de 32 anos, foram presos em flagrante, na madrugada deste sábado (20), por envolvimento no furto de objetos de uma loja de eletrodomésticos, em Manaus.

A prisão dos suspeitos ocorreu após uma denúncia anônima ao número (92) 99280-7574, Disque-Denúncia do 2º Batalhão de Polícia de Choque (2º BPChq) da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

O denunciante informou que um dos envolvidos no furto na loja de eletrodomésticos estava escondido em uma casa na rua 13 de Maio, no bairro Educandos, na Zona Sul da capital. No local, foi encontrado dois televisores.

Após consulta no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), a polícia constou que Rômulo possui passagem por tráfico de drogas e que havia saído da cadeia há 30 dias. Ele estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Com ele, foi apreendido uma pistola calibre 380 milímetros. Ao ser questionado a respeito de entorpecentes, Rômulo relatou que não tinha drogas em casa e afirmou que a arma não o pertencia.

Entretanto, Rômulo argumentou que trabalha com vendas de peixes e como segurança armado, em uma balsa na Feira da Panair, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul.

Rômulo foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Após passar pela audiência de custódia, ele deverá ficar preso em uma unidade prisional da capital.

