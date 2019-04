Levado para a morte: homem é executado por 'amigo' na Cidade Nova

A vítima foi atingida com dois tiros no tórax, três no pescoço e um tiro de raspão em uma das orelhas. | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi executado com seis tiros, na tarde deste sábado (20). Segundo testemunhas, a vítima estava caminhando ao lado do próprio assassino, que supostamente seria um "amigo", quando foi surpreendida na entrada de um beco, na rua Senador Raimundo Parente, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, as características do crime indicam que o homem foi vítima de uma emboscada. “As informações coletadas no local são que a vítima e o suspeito estavam juntos. Em um momento oportuno, o autor sacou a arma e alvejou a vítima", contou o delegado Rafael Campos, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por volta das 16h30 o corpo da vítima foi removido pelo IML | Foto: Daniel Landazuri

Ainda segundo testemunhas, após atirar no 'amigo', o suspeito fugiu a pé por um escadão que dá acesso a uma das vias principais do bairro Cidade Nova, onde pegou um mototáxi. O autor do crime não foi identificado.

Conforme a pericia, do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), a vítima foi atingida com dois tiros no tórax, três no pescoço e um tiro de raspão em uma das orelhas. O homem aparentava ter aproximadamente 25 anos.

O corpo foi removido por volta das 16h30 pelo Instituto Médico Legal (IML).A DEHS irá investigar o assassinato.

