Homem é perseguido e assassinado por criminosos no São Geraldo

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com três tiros no tórax, na madrugada deste domingo (21), na rua Pico das Águas, no bairro São Geraldo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu por volta das 2h10, ao lado da Sorveteria Glacial.

Testemunhas relataram à polícia que viram o homem correndo pela rua e, em seguida, homens em um carro Celta, de cor azul, de placa não identificada, começaram a efetuar tiros na direção da vítima.

Após o crime, os assassinos fugiram sem serem identificados. Imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime podem ter registrado a execução e devem ajudar a polícia identificar os criminosos.

A vítima estava trajando uma camisa de cor cinza, bermuda xadrez e mede aproximadamente 1.80 de altura, com aparência entre 30 a 35 anos.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. A DEHS vai investigar a morte.

Leia mais:

Homem é executado enquanto esperava almoço em restaurante, em Manaus

Levado para a morte: homem é executado por 'amigo' na Cidade Nova