Criança era estuprada com consentimento da família, diz polícia

Eraldo Balieiro de Carvalho, de 37 anos, foi preso na última sexta-feira (20). Ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos, na região do Rio Tajapuru, no município de Breves, no Marajó.

Após uma denúncia anônima, a polícia foi até o local e descobriu que a menina estava vivendo uma relação permanente com o abusador, que estava morando há três meses na casa da família da garota.

“Diante dessa situação, a equipe policial fez abordagem e identificou a criança e confirmou que ela estava sendo violada e violentada sexualmente por Eraldo”, explica a delegada Vanessa Macedo, Superintendente Regional de Polícia Civil, que está acompanhando o caso.

Eraldo Balieiro foi preso em flagrante | Foto: Divulgação

De acordo com a delegada, a família tinha conhecimento da violência. A investigação apontou que essa não foi a primeira vez que a menina tinha sido violentada.

A criança, conforme investigação da polícia, já teria sido abusada por um tio. “A criança informou que houve uma tentativa de abuso e que ele teria feito um ato libidinoso, sexual. Ele foi detido. A vítima foi encaminhada para exame sexológico forense e em virtude dessa violação da própria família, da conivência com a violação, sendo que a menina ainda é uma criança de 11 anos, ela será encaminhada para o abrigo”, explicou a delegada.

