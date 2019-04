Homem é espancado até a morte e corpo é jogado em ramal na AM-010

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com sinais de espancamento na madrugada deste domingo (21), no ramal São Francisco, no quilômetro 42 na AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. A vítima estava despida e com lesões no rosto e nas costelas.

De acordo com informações repassadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os moradores da área relataram que o homem estava perambulando sem roupas e sob efeitos de bebidas alcoólicas, além de insultar as mulheres e fazer gestos obscenos.

O homem foi encontrado nu | Foto: Josemar Antunes

Incomodados com a desordem do desconhecido, que não era morador da área, um grupo de homens, ainda não identificados, o agrediram com pauladas até a morte.

Após o crime, a vítima foi deixada no ramal com ferimentos nas costelas e rosto. Os assassinos fugiram e não foram identificados.

Perícia no local do crime | Foto: Josemar Antunes

A vítima tinha idade entre 30 a 35 anos. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

