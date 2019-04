Homem tem mão decepada durante briga de terçado na Zona Leste

A vítima chegou no hospital sem a mão, impossibilitando realizar um transplante do membro | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, ambos de 27 anos, e um adolescente de 17 anos ficaram feridos com golpes de terçado durante uma briga no final da manhã deste domingo (21), por volta das 12h, no Beco do Projeto, comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Uma das vítimas, identificada como Jonas T. R., teve a mão esquerda decepada. Outro ferido, identificado como Elias P. R., teve cortes profundo no braço esquerdo e na cabeça. O adolescente que tentou apartar a briga entre os dois homens foi atingido com cortes na mão direita.

Conforme relatos de testemunhas, o confronto entre os dois homens iniciou porque Jonas estaria influenciando um sobrinho de Elias, um adolescente de 13 anos, a entrar para o tráfico de drogas. Elias foi ao encontro de Jonas para tirar satisfação , mas foi ameaçado pelo homem que estava acompanhado de um irmão.

"O Jonas estava com um terçado e o irmão dele com uma barra de ferro. Então o Elias foi em casa e também se armou com um terçado. Durante a briga, tentei defender o Elias, que é namorado da minha irmã, e acabei ferido", disse o adolescente de 17 anos.

As vítimas foram socorridas por familiares e amigos. Os três foram levados para o Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo. Segundo informações preliminares da equipe médica, Jonas chegou ao hospital sem a mão, impossibilitando realizar um transplante do membro.

Até às 16h, Elias e Jonas aguardavam atendimento no centro cirúrgico do hospital. O adolescente recebeu curativos na mão e foi conduzido por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), junto com uma responsável, para depor no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), porém até às 18h deste domingo o procedimento não havia sido concluído.

De acordo com a equipe de investigação do 14ª DIP, o caso só deve ser registrado quando Elias e Jonas receberem alta e esclarecerem os fatos na delegacia.

