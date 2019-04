Mulheres tentam entrar com drogas nas partes intimas em cadeias no AM

Manaus - Cinco mulheres tentaram entrar com entorpecentes nas unidades prisionais neste fim de semana. Ao todo, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) impediu a entrada de 608 gramas de drogas no sistema penitenciário de Manaus.

As ocorrências aconteceram no sábado (20), sendo quatro no Centro de Detenção Provisório de Manaus (CDPM 1) e uma no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

No CDPM 1, com quatro mulheres, foi apreendido um total de 491 gramas de maconha. Uma delas estava com 213 gramas. As demais estavam com 115 gramas, 108 gramas e 55 gramas. No Compaj, os agentes encontraram 117 gramas com uma visitante.

Os agentes de ressocialização flagraram as cinco visitantes com entorpecentes escondidas nas partes íntimas durante revista no bodyscan, equipamento de raio x corporal.

As mulheres foram levadas pela equipe da Coordenaria do Sistema Prisional (Cosipe) da Seap ao Departamento Integrado de Polícia (DIP) para registro do boletim de ocorrência. Além disso, todas tiveram o cadastro de visitantes cancelados.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Número de mulheres presas no Compaj aumenta mais de 500% em 4 anos

Presos protestam contra rigor na revista de visitantes em cadeia no AM