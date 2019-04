Homem é executado na frente da esposa dentro de mercadinho, em Manaus

Manaus - Ednilson da Silva Barroso, de 24 anos, foi assassinado com pelo menos três tiros, na manhã desta segunda-feira (22), na rua Natal, esquina com a rua Evaristo Faustino, no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do sargento Socorro Dantas, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta das 7h. Ednilson havia deixado a filha na Escola Municipal Lucila Freitas. Ao retornar para casa, ele parou em um estabelecimento comercial acompanhado da esposa para comprar um medicamento.

A vítima morreu dentro de um mercadinho | Foto: Josemar Antunes

Na ocasião, um homem desconhecido que estava na frente do comércio, colocou um capuz e efetuou vários disparos contra Ednilson, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher da vítima não ficou ferida.

O autor do crime fugiu a pé. Familiares da vítima chegaram ao local minutos depois do assassinato. A vítima residia no Beco Maranhão, e segundo populares, tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o sargento Lins Paulino, da 18ª Cicom, a família informou que Ednilson não tinha passagens pela polícia, mas a suspeita é de que o crime tenha relação por disputa de comercialização de drogas na área.

O homem foi morto na frente da esposa | Foto: Josemar Antunes

"Ainda não conseguimos obtermos a vida pregressa da vítima, mas possivelmente foi um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. A vítima residia no Beco Maranhão, considerado área "vermelha". A família nega passagem da vítima pela polícia", explicou.

Imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime devem ajudar na identificação do assassino, que trajava camisa manga longa de cor azul.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o assassinato.

