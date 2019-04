Homem é convidado para beber e acaba morto a facadas, em Manaus

Manaus - Ponte Teles Marinho Barbosa, de 39 anos, foi assassinado com oito facadas, no início da madrugada desta segunda-feira (22), na rua São Luiz, esquina com a rua Nova Esperança, na comunidade Nova Esperança, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Ponte Teles estava em casa quando foi convidado por um homem, identificado apenas como "Mirinho", para consumir bebidas alcoólicas com outras pessoas.

A vítima foi morta com várias facadas | Foto: Josemar Antunes

Por volta de 1h, durante a chuva, moradores encontraram o corpo de Ponte Teles com vários ferimentos de faca ao lado do campo de futebol Carlos Silva.

Conforme informações da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima foi atingida com uma facada no pescoço, uma nas costas e o restante no tórax e abdômen.

Os familiares da vítima foram ouvidos pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde confirmaram que Ponte Teles era usuário de drogas e consumia bebidas alcoólicas com frequência.

A vítima foi convidada para consumir bebidas alcoólicas | Foto: Josemar Antunes

Equipes da 28ª Cicom fizeram buscas pelos supostos "amigos" da vítima, mas ninguém foi encontrado. Eles são os principais suspeitos do crime.

A motivação do assassinato não foi informada, mas um possível desentendimento por conta de drogas ou bebidas alcoólicas deve ter sido a causa da morte.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. A DEHS vai investigar o assassinato.

