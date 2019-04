Polícia Federal desarticula sistema de fraude no INSS do Amazonas

Manaus - A Polícia Federal do Amazonas deflagrou na manhã desta segunda-feira (22), a Operação "Zero Um" para investigação de crimes contra a previdência social no Estado. Durante as ações, o gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Amazonas, Clizares Santana, teve a prisão preventiva decretada por suspeita de fraude, pedido de propina em contratos e licitações por obras do INSS, em municípios do Amazonas, além de concessão de beneficio ilegal, com recursos previdenciários, a uma parente dele, que reside em Ilhéus, na Bahia.

A Polícia Federal também ordenou outros seis mandados de busca e apreensão de pessoas que residem em cidades do interior do Estado, envolvidas no esquema.



O Inquérito Policial foi instaurado na Superintendência Regional da Polícia Federal do Amazonas, pela Delegada Federal Jeane Tufureti, após o recebimento de denúncias ligadas ao servidor.

De acordo com a delegada, uma mulher que tinha grau de parentesco com o gerente-executivo, recebia pensão mensal de R$ 2.100, desde outubro de 2014. Até março de 2019, o valor resultou em prejuízo de R$113.400 ao INSS.

A delegada informou ainda que Clizares Santana utilizava a senha da chefe do setor de benefícios do próprio INSS, para conceder vantagens para terceiros e amigos. Entre as regalias, estava a Certidão de Tempo de Certficação (CTC), que é o documento exigido para concessão de aposentadorias.



Durante a coletiva de imprensa, a delegada explicou que as investigações também constataram indícios do enriquecimento ilícito por parte do investigado.“Iniciamos as investigações em 2017. E, ao observar que ele é um funcionário público, verificamos que os gastos com aluguéis de carros, dentre outros, não condiziam com a renda dele ”, afirmou Tufureti.

De acordo com o delegado regional de combate ao crime organizado, Max Ribeiro, responsável pelos mandados de busca e apreensão em Manacapuru e Iranduba, no Amazonas, e em Ilhéus na Bahia, as condições para a participação no esquema de desvio, em licitações de obras, eram influenciadas por interesses políticos, o que configura corrupção passiva.

”Foi realizado um procedimento licitatório no INSS, em que o responsável pela empresa contratada, verificou que o gerente-executivo do órgão solicitou vantagens indevidas de recursos”, disse o delegado, acrescentando que o valor desse pedido de adiantamento era de R$ 120 mil, equivalente à 10% do valor global do contrato.



O delegado explicou ainda que houve rescisão unilateral do contrato, após o responsável pela empresa contratada para realizar uma construção no interior, negar adiantamento indevido ao gerente-executivo. “Outros fatos ainda estão sendo investigados, como desvios de verbas relacionados à outros contratos de construção de obras no interior do Estado”, frisou Ribeiro.

Além do INSS, a ação da Polícia Federal contou com a colaboração da Controladoria-Geral da União (CGU), para ajudar na fiscalização e dar acesso aos processos licitatórios. ”Por meio da concessão das investigações pela CGU, a Polícia Federal teve acesso ao valor dos processos licitatórios da reforma”, salientou a Superintendente da CGU, Monalisa Benevides.

Clizares responderá pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção passiva, advocacia administrativa e emprego irregular de verba pública, dentre outros.

O nome da operação é uma analogia ao fato de o principal investigado ocupar a mais alta posição funcional da autarquia previdenciária federal no Estado do Amazonas, a de gerente executivo.

A Polícia Federal dará continuidade as investigações da "Operação Zero Um", que objetiva desarticular ações criminosas na cúpula do INSS e apurar os desdobramentos do fato. "A operação continuará, tem um prazo e nós faremos a partir da ação realizada hoje, com a prisão do principal envolvido. Continuaremos com análise do material apreendido, como computador, notebooks e documentos e iremos prosseguir nessas diligências que podem trazer luz a outros fatos relacionados ", finalizou Max Ribeiro.

Clizares Santana

O gerente executivo do INSS, Clizares Santana comandou a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em 2017, durante o mandato do então governador, Amazonino Mendes. É formado em administração pela Universidade Católica de Salvador, e em 2008 se tornou gerente-executivo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pela agência da Previdência Social de Tabatinga (município distante 1.106 km de Manaus



