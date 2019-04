PM baleado no Alvorada está internado com bala alojada no maxilar

Manaus - O sargento Adeilton Moreira Guedes, de 36 anos, baleado durante uma tentativa de assalto em uma loja, no bairro Alvorada, está internado com a bala alojada na região do maxilar. Ele passa por cirurgia ainda nesta tarde no Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

As informações preliminares são da equipe médica que atua no setor de politrauma da unidade de saúde. Conforme o diretor do social da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar (ACS), sargento Waldenor Lima, que acompanha o caso, a vítima deu entrada no hospital ainda consciente e deve passar por procedimentos operatórios.

“Ele pegou um tiro na boca e através dos exames será diagnosticado com precisão onde o projeto ficou alojado. A equipe médica deve divulgar um boletim com os detalhes para a família”, disse Lima.

O PM está internado no HPS João Lúcio | Foto: Divulgação





O sargento era lotado na 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Presidente Figueiredo. A equipe da ACS ainda informou que a vítima seria cliente do estabelecimento.

“Ele estava na loja, tentou prevenir a ação criminosa e trocou tiros com os assaltantes”, disse o diretor social da entidade.

Investigações

Ao contrário do que alguns portais de notícias estão divulgando, que a moto usada pelo suspeitos havia sido encontrada no bairro da União, Zona Centro Sul da capital, o delegado Guilherme Torres, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), por telefone, não confirmou a informação.

“Não se trata da mesma moto, as equipes continuam nas buscas pelos suspeitos”, disse Torres.

