Soldado do tráfico brinca com arma e atinge cabeça de garoto em Manaus

Manaus - Um adolescente, de 16 anos, está internado entre a vida e morte no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste de Manaus, após ser baleado na cabeça durante uma brincadeira com uma pistola. O principal suspeito, segundo testemunhas, seria envolvido com o tráfico de drogas do bairro.

Segundo a família da vítima, o caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (22), em uma choperia situada na rua São Pedro, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Um parente do adolescente, que pediu para ter o nome preservado, informou que o jovem saiu de casa por volta de meia-noite para comprar um lanche, mas acabou parando no estabelecimento comercial ao encontrar alguns conhecidos.

“Ele encontrou os amigos, que o chamaram para entrar na choperia. Ele sentou em uma mesa onde este homem estava brincando com a pistola. O cara tirava e colocava o carregador da arma, depois apertava o gatilho. Ele ficou fazendo isso várias vezes, até que numa distração, ele acabou atirando de verdade e atingiu o rosto do menino”, relatou.

Ainda segundo a fonte, o autor do disparo socorreu e levou o adolescente até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, depois ele desapareceu.

“A polícia fez buscas para encontrá-lo, mas ele não foi localizado. Acredito que esse homem tenha envolvimento com o tráfico, porque ele fugiu e estava portava essa arma na frente das pessoas”.

Após mais de 15 horas, a vítima segue internada no HPS João Lúcio e aguarda por uma cirurgia. Aflitos, os parentes aguardavam por informações da equipe médica

“Ninguém nos fala nada, eu não entendo a demora para realizar essa cirurgia. É um descaso”, desabafou o familiar.

A reportagem solicitou nota da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) sobre a reclamação dos familiares. Assim que a nota for enviada, este conteúdo será atualizado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

