'Peixeiro' é morto com cinco tiros em frente de bar no interior do AM

Tabatinga - Um homem identificado como Raimundo Lopes Alves, 34 anos, conhecido como "Peixeiro", foi assassinado com cinco tiros por volta das 20h40 deste domingo (21). O homicídio aconteceu em frente a um bar localizado na avenida da Amizade, no Centro de Tabatinga, a 1.106 quilômetros de Manaus.

Policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar foram acionados por meio do Centro de Controle Operacional (Cecopom) para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, a equipe policial se deparou com a vítima já ferida.

O homem chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGuT), gerenciado pelo Exército Brasileiro. No entanto, o homem já chegou morto na unidade de saúde.

Testemunhas informaram aos policiais do 8º BPM que o autor dos disparos fugiu com ajuda de um comparsa, em uma motocicleta CB-110, de cor preta. Os suspeitos não foram identificados. A motivação e autoria do crime serão investigados pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga.

