Após assalto, homem é baleado na cabeça por 'justiceiros', em Manaus

Manaus - Após roubar uma moto num assalto, um homem identificado como Jefferson G. A, de 34 anos, foi baleado com um tiro no olho na noite desta segunda-feira (22). O suposto assaltante foi perseguido por quatro homens divididos em duas motos e após ser alcançado por eles foi agredido e atingido com um tiro na cabeça. O fato aconteceu na avenida Álvaro Maia, na Praça 14, Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com relatos de testemunhas para os policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após roubar a moto, o homem fugiu, mas foi perseguido e alcançado por quatro homens. Após ser capturado, populares teriam agredido o suspeito e um dos motoqueiros, com a própria arma do assaltante, teria atirado na cabeça do homem.

Ainda conforme a polícia, Jefferson foi atingido com um tiro no olho esquerdo. Testemunhas ainda relataram que os "justiceiros" ainda tentaram atirar outras três vezes, mas a arma teria falhado no momento da ação. O homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade hospitalar da cidade. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia mais

Homem executado no Tarumã já havia escapado da morte, diz esposa

PM baleado no Alvorada está internado com bala alojada no maxilar