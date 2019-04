Corpo de homem é encontrado enrolado em lençol no Tarumã

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto enrolado em um lençol com um tiro na nuca e sinais de agressão física, na avenida do Futuro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

O corpo estava em um terreno de propriedade particular. Uma caminhonete, de características não reconhecidas, foi vista no local por volta das 2h.

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem foi torturado em outro local e morto no terreno. Há indícios que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. No local do crime, a polícia encontrou uma cápsula de pistola calibre 380 milímetros.

A perícia realizando os trabalhos no local | Foto: Josemar Antunes

"Uma testemunha ocular descreveu que viu uma picape dentro do terreno, mas essa testemunha não soube passar mais detalhes porque não continuou no local por medo. Vamos trabalhar o caso, a princípio, com um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas", disse.

O homem aparentava ter entre 25 a 30 anos. Após os procedimentos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

