'Tio Patinhas' manda matar devedor do tráfico e deixa bilhete, no AM

Manaus - Com um bilhete escrito: "Devendo Tio Patinhas", um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (23), na avenida Hibisco (antiga rua Pista da Raquete), na comunidade Nova Vitória, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. A vítima estava amarrada em sacos de fibras e papelão.

De acordo com os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição encontrou o corpo durante patrulhamento de rotina na área, após funcionários de uma fábrica acionar a viatura.

A vítima apresentava sinais de tortura e vários golpes de terçado pelo corpo. Para a polícia, um carro teria sido usado para abandonar o corpo no local durante a madrugada.

O bilhete deixado em cima do corpo | Foto: Divulgação

Devido a chuva, os procedimentos da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), precisaram ser realizados no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

A motivação do crime pode ter relação com o tráfico de drogas. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Bilhete

A mensagem, "Devendo Tio Patinhas", encontrada em um bilhete deixado no corpo da vítima foi atribuída ao narcotraficante e homicida do Amazonas, Clemilson dos Santos Farias, o " Tio Patinhas ". Ele é considerado o número 1 do Comando Vermelho (CV) no estado. O recardo, segundo a polícia, seria uma forma de exemplo para outros rivais.

Prisão

"Tio Patinhas" foi preso em um apartamento de luxo no bairro Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco (PE), no dia 16 de junho, durante operação "Mirante", deflagrada pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

De acordo com a cúpula da segurança pública do Amazonas, "Tio Patinhas" tinha a missão de tomar áreas do tráfico de drogas da facção criminosa rival Família do Norte (FDN).

Outros crimes

Na última terça-feira (16), três jovens, um deles sendo um adolescente de 13 anos, foram assassinados a tiros em zonas distintas de Manaus. As vítimas eram integrantes da FDN.

Os serviços de inteligência da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) e Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) estão atuando no monitoramento das facções criminosas.

