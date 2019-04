Homem é crivado de balas em área vermelha do Novo Aleixo

A vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica | Foto: Daniel Landazuri





Manaus - Um detento do regime semiaberto, identificado como Mayller Sá da Fonseca, foi executado com oitos tiros na tarde desta terça-feira (23). O crime aconteceu na esquina da rua Jerusalém com a travessa João Paulo, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Não há informações de como ocorreu o homicídio. O local do crime é considerado “área vermelha” e, por medo de represálias, nenhum morador quis comentar o caso.

De acordo com o tenente Luciano Marques, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial foi acionada para atender um caso, inicialmente, de linchamento.

“Recebemos a informação de que esse homem teria cometido um roubo e esfaqueado uma senhora na feira da Bondade. Depois disso, a informação era que ele teria sido espancado, mas quando chegamos ele havia sido morto a tiros”, disse o tenente.

O policial ainda ressaltou que o caso de roubo foi descartado após a equipe realizar buscas na feira e nos hospitais.

“Ninguém deu entrada vítima de arma branca nos hospitais das zonas Norte e Leste. A população evita passar informações e isso nos atrapalha a fazer um trabalho eficaz”, contou o tenente Luciano.

Ficha na polícia

A vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica e, segundo a Polícia Militar, o homem cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme peritos do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), o detento foi atingido com cinco tiros nas costas, dois na cabeça e um na nuca. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Os familiares de Mayller estiveram no local do crime, mas não falaram com a imprensa. Eles foram encaminhados à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) para prestar depoimentos e registrar o caso.

