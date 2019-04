Acontece 1ª audiência do caso do PM acusado de matar colegas de farda

Familiares de PM Edizandro dão entrevista em fórum | Foto: Joandres Xavier

Manaus - A primeira audiência de instrução do caso que envolve o tenente Joselito Pessoa Anselmo, acusado de matar dois policiais militares e tentar matar mais dois, acontece nesta terça-feira (23), no Fórum Ministro Henoch Reis. O crime aconteceu na madrugada do dia 5 de janeiro de 2019, dentro de uma viatura descaracterizada, na volta de uma festa. As causas ainda são desconhecidas.

A audiência servirá para definir se Joselito irá ou não a Júri Popular, para receber a sentença. A audiência de instrução e julgamento, como é chamada, fica a cargo do juiz Mauro Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri. Na ocasião serão ouvidos acusação, defesa, e testemunhas, e será definida o teor das acusações, que poderão pesar contra Joselito.

O advogado de defesa do acusado, Mozart Bessa, conversou com a imprensa nos corredores do fórum, e disse que estão trazendo os autos dos peritos com informações já consignadas no processo, que não condizem com o que já foi declarado.

“Tem muitas divergências, muitos pontos controvertidos pela própria acusação. Então temos ainda vários pontos a serem esclarecidos hoje”, detalhou.

Nega o crime

Bessa disse, ainda, que Joselito nega ter cometido o crime. “O Joselito vai expor as razões dele, os motivos, e como que se deram os fatos no dia. A principal versão da defesa será apontada logo em seguida ao depoimento porque tem algumas situações que preferimos não divulgar agora, por uma questão de estratégia”, completou.

Familiares das vítimas

Ainda nos corredores, na porta da 3º Vara, estavam os familiares do policial Edizandro Santos Louzada, de 40 anos, uma das vítimas fatais. A também policial militar, e irmã de Edizandro, major Lena Jeane, disse ao Portal Em Tempo que quer uma apuração melhor do carro porque soube pela própria defesa do tenente Joselito, que não foram feitos os exames necessários para a elucidação dos fatos.

“Ninguém sabe os motivos, as circunstâncias. São Muitas versões, mas o que queremos é que a justiça seja feita, independente de quem seja o culpado. Sempre esperamos que nosso irmão fosse morto por um bandido, jamais por um próprio colega de farda”, completou.

Recentemente Joselito teve um pedido de habeas corpus negado pela Justiça do Amazonas. A previsão é que o resultado da primeira audiência de instrução e julgamento saia ainda na desta terça-feira (23). O tenente responde por homicídio qualificado consumado por motivo torpe, e homicídio tentado doloso.

Relembre o crime

O crime aconteceu no dia 5 de janeiro sábado, por volta das 2h, na rua Monte Horebe, Colônia Terra Nova. Em um veículo Voyage, de cor cinza, estavam cinco policiais. Não se sabe ao certo o que aconteceu dentro do carro, onde os policiais Edizandro Santos Louzada, de 40 naos, e Grasiano Monteiro Negreiros, foram mortos.

O principal acusado do crime é o tenente da PM Joselito Pessoa Anselmo. O major Lurdenilson de Paula, de 40 anos, foi atingido nas costas e perdeu os movimentos das pernas. Lurdenilson chegou de cadeira de rodas na audiência de instrução no Henoch Reis.

O borracheiro Robson Almeida, que estava no carro com os PMs, conseguiu desarmar Joselito, mas foi atingido com um tiro na mão. A suspeita é que todos estavam embriagados no dia do fato. Ainda foram encontradas bebidas alcoólicas, armas e coletes balísticos dentro do veículo.

Na época, o tenente Joselito afirmou que um outro veículo havia passado atirando no carro dos policiais, mas a versão foi descartada após a perícia confirmar que os disparos partiram de dentro do veículo.

