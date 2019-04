PM prende oito infratores e recupera oito veículos roubados no AM

Manaus- Oito pessoas foram presas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em Manaus, entre a segunda-feira (22) e a madrugada desta terça-feira (23). As prisões ocorreram em sete bairros da capital pelos crimes de tráfico de entorpecentes, roubo, posse ilegal de arma de fogo e receptação. Durante patrulhamento, oito veículos com restrição de roubo foram recuperados, quatro adolescentes foram apreendidos e duas armas de fogo foram retiradas de circulação.

Na zona sul, durante abordagem no Centro, militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens de 21 e 23 anos em posse de 225 porções de substância supostamente oxi e 40 porções supostamente de cocaína.

Nos bairros Distrito Industrial 2 e São Geraldo, dois homens foram presos em posse de armas de fogo. No Distrito, a polícia apreendeu uma espingarda de calibre 20 e duas munições intactas. No São Geraldo, um revólver de calibre 22 foi apreendido.

Veículos recuperados

Seis carros e duas motocicletas com restrição de roubo foram recuperadas em oito bairros da capital, a maioria na zona norte, nos bairros Santa Etelvina, Cidade de Deus, Alfredo Nascimento e Cidade Nova.

Outros veículos foram localizados no bairro Redenção, na zona centro-oeste, e nos bairros Centro e São Francisco, ambos na zona sul de Manaus. Os veículos foram apresentados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), no 6º DIP, ou entregues aos proprietários.

*Com informações da assessoria

