Irmãos são surpreendidos e baleados no Alvorada, em Manaus

Manaus - Dois irmãos identificados como Christian A. S., e Marcelo V. N., de idades não reveladas, foram baleados na noite desta terça-feira (23) enquanto estavam na frente da própria casa na rua 5, no Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. As vítimas foram socorridas por populares e levadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro.

Conforme os policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas foram abordadas por suspeitos que estavam em um carro modelo HB20 vermelho com placa não identificada. Os ocupantes teriam descido do veículo e atirado contra os irmãos.

Ainda conforme a PM, as vítimas foram atingidas no ombro e nas costas, socorridas e levadas até o SPA. Em seguida, eles foram transferidos para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, na Zona Centro-Sul da capital e, após atendimento médico, foram liberados .

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, os familiares preferiram não comentar sobre o caso. As vítimas também não explicaram o que teria motivado a tentativa de homicídio. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Edição: Lucas Vítor Sena

