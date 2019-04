Polícia Militar deflagra operação 'Tiradentes', em Manaus

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) participará, de 24 a 25 abril, da Operação Tiradentes, ação policial militar que reúne todas as Polícias Militares do Brasil para fortalecer as ações de combate ao crime e à violência de modo sintonizado, adaptadas às peculiaridades e exigências de cada Unidade Federativa.

Estabelecida a partir do ano 2018, a Operação Tiradentes alcançou na edição passada relevantes números de ações policiais voltada à segurança do patrimônio público e privado, segurança da população, combate ao crime e demais manifestações adversas que comprometam a paz e tranquilidade da sociedade.

A ação, que terá também a participação dos Corpos de Bombeiros Militares, deverá ser de 24 horas, iniciando às 7h desta quarta-feira (24) e encerrando no mesmo horário da quinta-feira (25).

As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros têm a pretensão de, neste esforço, demonstrar durante as 24 horas de Operação, a dimensão e a mobilização do máximo de efetivo nas ações ordinárias ou especiais de segurança pública, demonstrando assim a força operacional das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares em favor da sociedade.

Leia mais:

Irmãos são surpreendidos e baleados no Alvorada, em Manaus

'Aladim' procurado por furto é morto a tiros enquanto cochilava