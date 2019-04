PC cumpre mandados de prisão durante operação 'Anjos da Lei' no AM

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas cumpre, em Manaus, mandados de busca e apreensão e prisão em todas as Zonas da capital durante a operação PC27, denominada "Anjos da Lei". A ação está sendo realizada, de forma simultânea, em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.

O resultado da operação será divulgado durante coletiva de imprensa, às 10h30, no prédio da 1ª Seccional Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da cidade.

