Envolvido na morte de lutadora é preso durante operação, em Manaus

As 50 pessoas são apresentadas na Seccional Sul da PC | Foto: Joandres Xavier

Manaus - A megaoperação PC27, deflagrada em todo o Brasil e no Distrito Federal, prendeu 42 pessoas e apreendeu 8 adolescentes na manhã desta quarta-feira (24), em Manaus. Também foram apreendidos armas, entorpecentes, celulares e munições, além de uma pequena quantia em dinheiro.

Entre os casos de destaque está a prisão de um dos suspeito dos assassinar a lutadora de jiu-jitsu Patrícia da Cunha Leite , de 27 anos, no dia 27 de janeiro deste ano. A jovem foi assassinada durante a própria festa de aniversário, no Japiim.

De acordo com a Polícia Civil, as prisões estão relacionadas ao tráfico de drogas, roubo, homicídio, estupro de vulnerável, entre outros. Foram apreendidos maconha, oxi, cocaína, duas armas de fogo, sendo uma escopeta e um revólver, munições, balança de precisão, celulares e dinheiro do tráfico de drogas.

No Amazonas, a Operação PC27 envolveu policiais de todos os Distritos Integrados de Polícia (DIP), do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), e Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

Armas, dinheiros e munições foram apreendidas | Foto: Joandres Xavier

Conforme o coronel Louismar Bonates, titular da Secretaria de Segurança do Amazonas (SPP-AM), sete pessoas foram presas em flagrante. "Ao todo tínhamos 40 mandados de busca e apreensão para cumprir. Por hoje a Operação se encerra, mas deverá ter ainda outras fases e novos desfechos", disse Bonates.

O secretário acrescentou que a operação é o resultado de dois meses de investigações.

Em relação a pouca quantidade de droga apreendida, o delegado-geral de Polícia Civil do Amazonas, Lazaro Ramos, disse que o objetivo da ação era cumprir os mandados de prisão.



Victor de Jesus Silva, de 20 anos suspeito de matar lutadora | Foto: Joandres Xavier

Envolvido na morte da lutadora

Lázaro também falou sobre a prisão de Victor Silva de Jesus, 20 anos, suspeito de evolvimento na morte de Patrícia. A lutadora comemorava o aniversário, de 27 anos, quando foi surpreendida pelos criminosos.

"Ele já estava sendo procurado na Zona Sul, e foi preso pelo 3º DIP, no bairro Betânia. Mas as investigações continuam. Victor é apenas um dos suspeitos desse crime", completou.

O crime teria acontecido por conta de uma briga entre a atleta e o ex-namorado de uma amiga. Patrícia teria ajudado a amiga, que havia sido agredida por ele. Dias depois de dar apoio à amiga, Patrícia mostrou para familiares trechos de conversas no celular com ameaças de mortes.



Outras operações simultâneas

Polícia Militar se prepara para operação no Comando Geral | Foto: Divulgação/PM-AM

Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Militar também realizou uma operação na cidade. A "Operação Tiradentes" acontece em todas as zonas até esta quinta-feira (25).

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) também realizou ações educativas e de prevenção para lojistas do Centro de Manaus.

Além da ação no centro da cidade, o CBMAM estará com guarnições estrategicamente posicionadas em diversos pontos da capital.

Equipe da PC em Manaus que atuaram na operação | Foto: Joandres Xavier

