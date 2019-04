Médico que assediava pacientes fica em silêncio durante depoimento

Manaus - O clínico geral Júlio Adriano da Rocha Carvalho, suspeito de assediar pacientes durante consultas, foi interrogado pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (24), no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), situado na rua Lima Bacuri, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. No total, foram registradas cinco denúncias envolvendo o profissional de saúde, que já foi afastado das atividades clínicas.





A última denúncia foi registrada nesta terça-feira (23) por uma mulher de 23 anos | Foto: Divulgação





De acordo com o delegado Marcelo Martins, responsável pelo caso, a última denúncia foi registrada nesta terça-feira (23) por uma mulher de 23 anos, que na época dos abusos, estava grávida do primeiro filho.

“A vítima disse em depoimento que mesmo dizendo ao médico que estava grávida, ele praticou atos libidinosos contra ela”, afirmou o delegado, acrescentando que todas denúncias registradas contra Júlio envolvem assédio sexual.

O delegado disse ainda que no primeiro inquérito de investigação contra o suspeito, a polícia ouviu três vítimas. Já no segundo inquérito mais duas vítimas foram ouvidas. Ele afirmou que as medidas cautelares, determinadas no primeiro inquérito foram mantidas e obrigam o suspeito a usar tornozeleira eletrônica, além de proibir a entrada dele nos hospitais. O clínico geral está impedido de exercer a medicina.



Delegado Marcelo Martins, detalhando o caso | Foto: Divulgação

Durante as consultas, as vítimas relataram que o médico trancava a sala de atendimento e pedia para que as pacientes tirassem as peças de roupas. Segundo as vítimas, o ato seria incomum para os exames.

"Ele colocava a mão nas partes íntimas delas nesse momento", diz o delegado.

Ao ser interrogado, o suspeito decidiu não prestar esclarecimentos sobre as denúncias. Ele estava acompanhado do advogado de defesa.

“Ele permaneceu em silêncio, exercendo o direito constitucional. O inquérito será fechado, relatado e enviado à Justiça para as providências cabíveis”, finalizou o delegado.

