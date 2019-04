Grávida, mulher morta pode ter sido sequestrada com a filha de 2 anos

Manaus - A mulher executada com oito tiros na manhã desta quarta-feira (24), na Zona Leste de Manaus, foi identificada pela família como Maura Prado Batista, de 24 anos. Ela estava com aproximadamente dois meses de gestação e a família suspeita que ela tenha sido sequestrada e depois morta.

O reconhecimento da vítima e a confirmação da gestação dela foi feita no Instituto Médico Legal (IML) horas depois do corpo dela ter sido removido da rua São José, no bairro Tancredo Neves.

Ainda surpresos com a morte de Maura, os familiares relataram ao Em Tempo que a mulher tinha uma vida preservada. Pelas características do crime, a principal suspeita da família é que ela tenha sido sequestrada junto com uma filha, de dois anos, fruto de um relacionamento antigo da vítima. A família diz não ter muito conhecimento sobre essa relação.

“Logo após o assassinato, a criança foi deixada por um motoqueiro na calçada da casa da minha mãe, situada na rua Samambaia, bairro Jorge Teixeira. Uma vizinha viu o homem dando voltas na rua e depois deixando a menina sozinha”, disse a dona de casa Edieni Batista, 34, irmã da vítima.

A irmã ainda informou que há quatro anos, após a morte do marido de Maura, que foi vítima de um acidente de trânsito, a mulher deixou a casa da mãe e passou a morar com amigos.

“Dois filhos dela, desse primeiro relacionamento, moravam com a avó. Depois, ela saiu de casa e teve essa outra menina que morava com ela. Não sabemos onde ela morava atualmente. O último endereço que ela nos passou ficava na comunidade Braga Mendes”, disse a dona de casa.

O último contato que a vítima teve com a família foi no aniversário da mãe, no último domingo (21).

“Ela esteve lá e até comentou sobre a gravidez, mas não parecia que ela estava grávida e não acreditamos quando ela contou. Agora no IML foi que a médica veio nos confirmar a gestação”, contou a irmã.

Conforme a equipe do IML, os médicos legistas identificaram um feto de 12 centímetros no ventre da vítima, porém somente o laudo deve apontar qual era o período da gestação. Este seria o quarto filho da vítima.

Em depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os familiares relataram que a vítima morava atualmente com um namorado, mas ninguém soube informar a identificação desse homem para a equipe de investigação.

A suspeita de sequestro e crime passional serão verificados pela equipe da especializada, que iniciou os procedimentos de inquérito policial.

Leia mais

Mulher é 'arrancada' de veículo e executada no Tancredo Neves

Homem é crivado de balas no Novo Aleixo

Irmãos são surpreendidos e baleados no Alvorada