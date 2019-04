Vídeo mostra ação de assaltante dentro de loja de tintas em Manaus

Manaus - Um homem armado invadiu, na tarde desta quarta-feira (24), uma loja de tintas localizada na Avenida Tefé, bairro Cachoeirinha, Zona Sul da capital. O suspeito estava sozinho em uma moto quando rendeu dois funcionários e um cliente. O crime ocorreu por volta das 14h50.

As imagens da câmera de segurança do local flagraram que a ação levou menos de um minuto. Segundo a dona do estabelecimento, Adriana Melo, de 35 anos, o suspeito ameaçou os funcionários e pediu que não olhassem para ele.

“Ele veio sozinho de moto com a viseira do capacete meio levantada e anunciou o assalto. Ele pediu os celulares e toda a renda do dia. Depois foi embora tranquilamente”, afirma a proprietária do estabelecimento.

Segundo a dona da loja, a quantia aproximada de R$1.500 foi levada do caixa, R$400 do cliente que estava no local e três celulares também foram roubados pelo assaltante. Na ocasião, a Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência.

Confira abaixo a ação do criminoso:

A ação criminosa levou menos de um minuto. | Autor: Arquivo pessoal cedido para o Em Tempo

