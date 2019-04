Homem é baleado em rua no São José, na Zona Leste de Manaus

Manaus - Um homem ainda não identificado sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (24), enquanto passava pela rua 1, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. Os suspeitos fugiram do local do crime sem serem identificados.

De acordo com relatos de testemunhas, dois homens em um moto abordaram a vítima e realizaram pelo menos três disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram, em sua maioria, a cabeça do homem.

Ainda conforme populares, o Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, socorreu a vítima e levou para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona a Leste de Manaus.

Conforme o posto policial da unidade hospitalar, a vítima está no centro cirúrgico recebendo o atendimento médico. Familiares ainda não apareceram no local. O crime será investigado pela Polícia Civil.

