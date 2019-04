Mototaxista é executado com cinco tiros na Zona Norte de Manaus

Manaus - Enquanto esperava por mais uma corrida em um ponto de mototáxi na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital, um mototaxista identificado como Rogério Passos, de 31 anos, foi executado com cinco tiros na noite desta quarta-feira (24). O ponto fica próximo ao Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM).

De acordo com o tenente Luciano Marques, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos chegaram em um carro preto de modelo e placa não identificados. Em seguida, um dos homens desceu do veículo e atirou contra Rogério, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

"As testemunhas relataram que haviam três pessoas ocupando o veículo, mas somente um desceu do carro e atirou à queima-roupa contra o mototaxista. Um outro veículo foi atingido pelos disparos, mas ninguém ficou ferido. A parede de uma drogaria também foi atingida", explicou o tenente.

Ainda conforme os policiais, não há informações se a vítima estava sendo ameaçada ou tinha algum envolvimento com algo ilícito. Desolados, os familiares do mototaxista estavam no local e pediram que os profissionais da imprensa não registrassem imagens do corpo da vítima.

Amigos de profissão de Rogério explicaram que ele era um homem bastante trabalhador, e que não tinha envolvimento com nada errado. Eles não sabem explicar o que pode ter motivado essa situação. "Estamos todos perplexos com essa situação. Ele andava todo legalizado, não devia e nem tinha briga com qualquer pessoa, era um homem de bem", disse o mototaxista Francimar Cardoso.

Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo do mototaxista, após perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Lucas Vítor Sena

