Dupla assalta churrascaria na Betânia, mas é morta por 'justiceiro'

Manaus - Após assaltarem uma churrascaria na rua 1° de Abril, na Betânia, Zona Sul de Manaus, dois homens foram mortos por um justiceiro na noite desta quarta-feira (24). A dupla estava se preparando para fugir quando foi surpreendida pela ação do homem, que não foi identificado.

Conforme o delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a dupla estava praticando arrastões pelo bairro quando decidiram fazer os clientes da churrascaria de vítimas.

"Enquanto eles estavam fugindo, foram perseguidos por um homem que, poucos metros depois, atirou contra eles, que morreram no mesmo local. O familiar de um deles apareceu e deve seguir para a delegacia com a gente para mais informações", disse o delegado.

Um dos assaltantes tinha 22 anos e trabalhava como entregador | Foto: Raphael Tavares/EM TEMPO

De acordo com um mototaxista que conhecia a dupla e estava no local do crime, um dos assaltantes tinha 21 anos e trabalhava como entregador. O outro também era mototaxista, e a moto usada no assalto seria alugada.



"Eles moram no Colônia Antônio Aleixo, lá na Zona Leste. Trabalhavam, mas também eram conhecidos por fazer essas situações erradas. Infelizmente esse foi o destino final deles", disse o homem que preferiu não se identificar.

Os corpos foram removidos pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC). O crime vai ser investigado pela DEHS.

Leia mais

Grávida, mulher morta pode ter sido sequestrada com a filha de 2 anos

Mototaxista é executado com cinco tiros na Zona Norte de Manaus