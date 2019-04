Adolescente baleado por soldado do tráfico morre em hospital de Manaus

A vítima ainda passou dois dias internada no HPS João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - O adolescente, de 16 anos, que estava internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste de Manaus, após ser baleado na cabeça durante uma brincadeira com uma pistola, morreu na tarde desta quarta-feira (24). O principal suspeito, segundo testemunhas, seria envolvido com o tráfico de drogas do bairro Coroado , Zona Leste de Manaus.

Segundo a família da vítima, o caso aconteceu na madrugada da ultima segunda-feira (22), em uma choperia situada na rua São Pedro.

Um parente do adolescente, que pediu para ter o nome preservado, informou que o jovem saiu de casa por volta de meia-noite para comprar um lanche, mas acabou parando no estabelecimento comercial ao encontrar alguns conhecidos.

“Ele encontrou os amigos, que o chamaram para entrar na choperia. Ele sentou em uma mesa onde este homem estava brincando com a pistola. O cara tirava e colocava o carregador da arma, depois apertava o gatilho. Ele ficou fazendo isso várias vezes, até que numa distração, ele acabou atirando de verdade e atingiu o rosto do menino”, relatou.

Ainda segundo a fonte, o autor do disparo socorreu e levou o adolescente até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, depois ele desapareceu. “A polícia fez buscas para encontrá-lo, mas ele não foi localizado. Acredito que esse homem tenha envolvimento com o tráfico, porque ele fugiu e estava portando essa arma na frente das pessoas”.

O jovem não resistiu e morreu por volta das 17h. O corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso.



