Quinteto é preso com 60 quilos de drogas no Alvorada, em Manaus

Manaus - Com mais de 60kg de drogas, cinco pessoas foram presas na noite desta quinta-feira (25), no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O grupo estava em uma casa onde estavam guardadas as drogas, e armas também foram apreendidas durante a ação policial.

De acordo com o tenente Mascarenhas, das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), após a denúncia uma equipe foi até o local conhecido como beco da Caixa d'Água, no Alvorada e encontrou os suspeitos com a grande quantidade de drogas e armas.

"Essa droga toda iria servir para abastecer o tráfico de drogas na cidade de Manaus. Entre os entorpecentes estão maconha, cocaína e oxi. Parte da droga foi encontrada na rua, com os primeiros suspeitos abordados e em seguida fomos até uma casa onde foi encontrado a maior quantidade", explicou Mascarenhas.

Os cinco homens foram identificados como Gideão Belém de Souza, de 20 anos, Caio César Pereira dos Santos, de 30 anos, Leonardo Cabral França, de 21 anos, Carlos Lázaro de Arruda, de 21 anos, e Márcio Magalhães Artecrino, mais conhecido como "Chapolim", de 21 anos.

O grupo criminoso foi encaminhado pelos policiais da Rocam para o 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida professor Nilton Lins, em Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, onde devem aguardar por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (26).

