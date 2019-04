Vendedor de bombons venezuelano é morto na Praça da Saudade

Manaus - Um venezuelano de 34 anos, que trabalhava como vendedor de bombons, foi morto com vários tiros na noite desta quinta-feira (25) enquanto trabalhava na Praça da Saudade, no Centro de Manaus. Um dos suspeitos de atirar na vítima foi preso enquanto fugia pelas ruas da área central da cidade.

De acordo com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo menos quatro homens fortemente armados dentro de um Siena preto pararam na rua Simão Bolívar enquanto o homem estava na sua banca, o abordaram e realizaram diversos disparos.

"Há a suspeita que o venezuelano utilize da banca para vender entorpecente, mas por enquanto isso só passa de suposição. Não há uma confirmação, mas trabalhamos com essa hipótese", explicou um sargento da PM.

No local do crime as pessoas não quiseram comentar o caso. A esposa do venezuelano estava no local e explicou que eles estavam separados há algum tempo.

O corpo, que não passou por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) porque os peritos estão em greve, foi removido do local pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

