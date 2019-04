Venezuelano foi morto no lugar de traficante, diz envolvido no crime

Manaus - Minutos após participar da morte do venezuelano Juan Antonio Colina Silva , de 36 anos, na noite desta quinta-feira (25), na Praça 5 de Setembro, conhecida como "Praça da Saudade, Rodrigo Lemos Bacury, de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar. Na delegacia, ele disse que Juan foi morto no lugar de um traficante da área. O crime aconteceu por volta das 22h40.

De acordo com a Polícia Civil, Rodrigo estava com mais dois comparsas em um carro Siena, de cor preta. Na fuga, os criminosos foram interceptados por uma viatura da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que realizava patrulhamento de rotina. Rodrigo desceu do carro armado e atirou contra a guarnição, que revidou.

Segundo informações do tenente Wilkens Diego, da 24ª Cicom, durante a troca de tiros, Rodrigo foi abandonado pelos comparsas e agredido com chutes e socos pelos populares no momento que tentou entrar no carro.

Com ele, a polícia encontrou uma pistola calibre 380 milímetros, com dois carregadores, 25 munições intactas e uma trouxinha de maconha, além de R$ 542 em dinheiro.

Rodrigo foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul, devido aos ferimentos. Em seguida, ele foi apresentado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da capital.

Morto no lugar de traficante

Em depoimento, Rodrigo alegou que o alvo da execução era um traficante da área, identificado apenas como "Mosquito", que integra a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Como o rival não foi encontrado no local, ele e os comparsas resolveram matar o venezuelano, apontado como soldado do traficante.

Rodrigo disse que quem atirou em Juan foi o comparsa, identificado como "Mad Max", mas não confessou quem ordenou o atentado.

Durante o depoimento, Rodrigo relatou à polícia que não conhecia o motorista que conduzia o carro usado no crime, e que teria ido ao local para ingerir bebidas alcoólicas a convite de "Mad Max". Os familiares dele estiveram no prédio da DEHS a espera de um advogado para defesa. Eles não quiseram comentar sobre o caso com a imprensa.

Mortes ordenadas por traficantes

Conforme informações da polícia, as execuções ocorridas nos últimos dias no Centro, Aparecida e Presidente Vargas, ambos na Zona Sul da capital, estão relacionadas a briga pelo controle do tráfico de drogas.

A disputa, segundo levantamentos realizados pelo serviço de inteligência da Polícia Civil, é entre traficantes das facções criminosas CV e FDN.

As investigações apontam que o traficante "Charles", do Comando Vermelho, vem dominando a região central da capital amazonense. Outro traficante conhecido como "Marcelinho", membro da FDN, também é citado nas investigações do inquérito policial.

