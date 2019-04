Presos serão julgados por videoconferência no Amazonas

Manaus - Os detentos do regime fechado do sistema penitenciário de Manaus agora serão julgados por vídeoconferência sem precisar comparecer pessoalmente aos fóruns. A medida faz parte do projeto do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), e do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), que foi lançado nesta sexta-feira (26).

A intenção é gerar uma economia de R$ 7 milhões por ano aos cofres do Amazonas. Um acordo de cooperação técnica foi assinado entre o presidente do TJ-AM, Yedo Simões, e o governador Wilson Lima, no dia 9 de abril, e com tecnologia da empresa Positivo, o projeto se tornou realidade. Em cada unidade prisional de Manaus foram instaladas 6 cabines de transmissão por vídeoconferência.

A 3ª Vara Criminal de Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute) será a primeira a receber a tecnologia, que depois será passada as demais varas criminais.

A medida passa a vigorar a partir desta sexta-feira (26) | Foto: Marcely Gomes

Para inaugurar o novo tempo no trabalho da justiça do Amazonas foi realizada três audiências por vídeoconferência, nesta sexta-feira, no Salão Nobre do Fórum Ministro Henoch Reais, com a presença de autoridades, e sem a presença dos presos, que participaram a distância direto de cabines de transmissão instaladas no Centro de Detenção Provisório Masculino II, no quilômetro 8 da BR-174.

O titular da Seap, Vinicius Almeida, disse que o projeto também deve chegar ao interior do Amazonas, em um futuro próximo. "Essa união de todos os órgãos é fundamental para a economia e melhora a prestação de serviços", detalhou.

O desembargador Yedo Simões revelou que essa medida poderá até quadruplicar a capacidade de julgamentos das varas criminais da Justiça do Amazonas.

"Com certeza vamos garantir não só economia como segurança para a população, evitando ocorrências como de réus tentando fugir durante a escolta", disse.

O projeto foi lançado nesta sexta-feira (26) | Foto: Marcely Gomes

Fuga

Recentemente um detendo do regime fechado, que estava sendo transportado para uma audiência no Fórum Henoch Reis, escapou das mãos dos guarda da Seap, e tentou fugir, pulando vários muros dos órgãos próximo. O detento acabou sendo recapturado, mas despertou um alerta nas forças de segurança para o risco dos transportes.

