'Homem encontrado morto pode ter caído em igarapé após beber', diz PC

Manaus - O corpo de David Campos Limeira, de 38 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (26) boiando no igarapé do Franco, situado na rua Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares encontraram o corpo por volta das 8h e, em seguida, acionaram a Polícia Militar.

A mãe da vítima, Salete Campos Limeira, de 64 anos, esteve no local e fez o reconhecimento do corpo. Calma, a dona de casa contou à imprensa que o filho costumava a perambular nas mediações da ponte sobre o igarapé. Ela disse ainda que David era alcoólatra e usuário de drogas.

David foi encontrado morto nesta manhã | Foto: Josemar Antunes

Por volta das 10h, uma equipe do Corpo de Bombeiros auxiliou no resgate do cadáver. Não há informações se a vítima foi assassinada ou teria morrido afogada.

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs), a vítima pode ter consumido bebida pura e depois escorregado, caindo no igarapé.

"Aparentemente, pela perícia inicial feita no local onde foi encontrado, o corpo não possuía marcas de agressão ou qualquer perfuração. Porém, somente a necropsia deve apontar a real causa da morte", declarou à imprensa.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

