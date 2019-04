Homem é baleado após sair de velório do sobrinho morto no São Raimundo

Ele foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 33 anos, identificado como Janderson Fernandes Ribeiro, escapou de uma tentativa de homicídio na rua João Walter, na Comunidade Cristo Reis, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, no início da tarde desta sexta-feira (26). O atentado acontece um dia após o sobrinho dele Geilson Gomes Ribeiro, de 21 anos, vulgo "Cabeça", ser morto na rua São Vicente, bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.



De acordo com o capitão da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Carpê Andrade, o homem estava retornando do velório do sobrinho dele no bairro Santo Antônio, na mesma zona, quando foi surpreendido pelo autor dos disparos.

“Possivelmente, alguém estava perseguindo ele e esperou um momento oportuno para atacá-lo próximo da casa dele. O cidadão efetuou vários disparos e a vítima conseguiu correr após o primeiro disparo”, relatou.

Segundo o policial, o homem foi atingido nas pernas, ombros, braços e costas. A quantidade total de disparos efetuados contra a vítima não foi informada pela polícia. Entretanto, seis tiros atingiram Janderson, que foi socorrido consciente, mas não quis comentar sobre a motivação do crime.

O autor estava em uma moto Factor, de placa desconhecida, e fugiu após efetuar os disparos. Ele foi socorrido por populares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias.

Depois, ele foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. E, de lá, foi novamente transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. O estado de saúde dele não foi divulgado. A polícia investiga a relação entre os crimes, mas acredita que a família esteja marcada para morrer por conta de alguma rixa. Entretanto, outras vertentes de investigação também são apuradas.

