Foram abordados nove ônibus, 28 motos e 147 pessoas revistadas. | Foto: divulgação





Manaus - Policiais militares do Comando de Policiamento da Área Sul de Manaus realizaram uma operação na tarde da última quinta-feira (25), nas principais avenidas dos bairros Colônia Oliveira Machado e Educandos, na Zona Sul de Manaus.

As ações tiveram o foco principal a abordagem em ônibus e em motocicletas, com o objetivo de proporcionar maior sensação de segurança à população e usuários do transporte coletivo.

De acordo com SSP-AM, entre os anos de 2017 e 2018, houve uma redução nos casos de assaltos a coletivos em Manaus | Foto: divulgação





Conforme o subcomandante da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), tenente Benayon, a ação contou com o efetivo de nove policiais militares. Os trabalhos foram realizados nas avenidas Presidente Kennedy, São João e Felismino. Foram abordados nove ônibus, 28 motos e 147 pessoas revistadas.

"É um trabalho de rotina para garantir o bom serviço e a segurança de todos os usuários de ônibus. A população ficou muito contente, houve passageiros de dois coletivos que aplaudiram as ações das equipes", disse o comandante da operação, tenente Benayon.

Operação da PM na Zona Sul reforça segurança no transporte coletivo | Foto: divulgação





Queda nos roubos

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), entre os anos de 2017 e 2018, houve uma redução nos casos de assaltos a coletivos em Manaus . Em 2017, foram 3.667 ocorrências relatadas. Já no ano de 2018, foram totalizados 2.437, uma redução de 1.230 casos em 12 meses.

Para 2019, o atual secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, determinou o reforço em todas as ações integradas para o combate à criminalidade na capital do estado.

Leia mais

Polícia Militar deflagra operação 'Tiradentes', em Manaus

PC cumpre mandados de prisão durante operação 'Anjos da Lei' no AM