Mais de 30 pessoas são presas em Manaus com drogas e armas

(Foto ilustrativa) Polícia também apreendeu menores | Foto: Divulgação SSP

Manaus - Da manhã de quinta-feira (25) até as primeiras horas desta sexta-feira (26), a Polícia Militar prendeu, em Manaus, 26 pessoas por crimes como roubo, tráfico de drogas e posse ilegal de armas. A corporação também recapturou quatro foragidos, entre eles um menor, e apreendeu outros dois menores de idade.



No período, a PM também apreendeu 80 quilos de drogas e outras 330 porções de entorpecentes. Um total de 14 armas de fogo e uma faca foram pegos com suspeitos de crimes. Seis veículos com restrição de roubo foram localizados na cidade. As prisões e apreensões ocorreram em 24 bairros da capital.

Entre as ocorrências de destaque no período está a prisão de um homem de 21 anos, por policiais da 24ª Cicom, após atirar contra Juan Antônio Colina Silva, de 36 anos, no centro da cidade. O infrator foi agredido por populares até a chegada da polícia. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre 380, dois carregadores, 25 munições, uma porção de maconha e R$ 542 em espécie. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

No Alvorada, zona centro-oeste, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam cinco homens e apreenderam sete armas e 80 quilos de entorpecentes. O caso foi encaminhado ao 12º DIP.

Na Zona Norte, policiais militares da 15ª Cicom prenderam três homens de 20 e 23 anos, após eles roubarem um estabelecimento comercial na rua Monte Olimpo, no conjunto Galileia, no Nova Cidade. Com eles foi encontrada uma arma de fogo calibre 38, quatro munições e dois aparelhos celulares roubados do local. O trio foi encaminhado ao 6º DIP.

Adolescentes

Na madrugada desta sexta-feira, dois menores foram apreendidos por atos infracionais. No Alvorada, policiais militares da 10ª Cicom aprenderam um menor de 17 anos e prenderam um homem de 29 anos após eles tentarem roubar um Voyage vermelho e populares na rua Constantinopla, no Campos Elíseos. Com eles, foram encontradas uma pistola 380, 13 munições, um carregador de 380 e dois aparelhos celular.

Na zona norte, um adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais da 26ª Cicom após abordagem na rua São Pedro, no Santa Etelvina, com 114 porções de oxi e R$ 37. Os menores foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Foragidos

Quatro foragidos foram recapturados durante as ações policiais. Entre eles, está um menor de 17 anos que foi apreendido por policiais militares da 5ª Cicom na rua Lauro Bittencourt, no Santo Antônio, na zona leste, com R$ 200 em espécie e um celular furtado. Ele foi encaminhado à DEAAI e no local foi constatado que ele já tinha um mandado em aberto também por roubo.

Ewerton Simões Gemaik, Rony Marques dos Santos e Daniel Protásio Trajano foram recapturados por policiais militares da 24ª Cicom, em abordagens distintas no Centro. Eles possuem mandados de prisão em aberto por tráfico e foram apresentados no 1º DIP.

Veículos

Na zona norte, policiais da Força Tática localizaram um Palio prata com restrição de roubo. No veículo, estacionado na rua Gabriel Soares de Souza do loteamento Riacho Doce III, Cidade Nova, os policiais encontraram o motorista com três disparos de arma de fogo. O veículo foi encaminhado ao 6º DIP e o homem ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo.

Ainda na zona norte, policiais da 6ª Cicom prenderam um homem de 22 anos, no Amazonino Mendes, com um revólver calibre 38, cinco munições e uma moto branca com restrição de roubo. Ele foi autuado em flagrante no 6º DIP.

No Centro, policiais militares da 1ª Cicom prenderam um homem de 47 anos acusado de roubar um Palio Vermelho nas proximidades. Ele foi reconhecido pela vítima e o caso foi encaminhado ao 1º DIP. Também foram localizadas duas motocicletas nos bairros São Geraldo e São José, e um carro, no Petrópolis.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem encontrado morto pode ter caído em igarapé após beber', diz PC