Presa dupla que roubou clientes e funcionários de pizzaria em Manaus

Manaus - Dois homens identificados por Carlos Alberto dos Santos Braga Filho e Marcos Rodrigo Marinho Araújo, ambos de 31 anos, foram presos suspeitos de cometer roubos nas redondezas da Avenida Nilton Lins, bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus, na noite desta sexta-feira (26). Moradores e clientes de uma pizzaria tiveram os pertences roubados. Os suspeitos estavam usando um simulacro de arma de fogo.

Moradores e clientes tiveram os pertences roubados. A dupla usava uma arma falsa | Foto: Divulgação

A Polícia Militar informou que um dos estabelecimentos que os suspeitos invadiram foi a Pizzaria Fornalha. Do local, eles levaram celulares das vítimas. O caso foi registrado na 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

“Por volta das 23h50, nós recebemos a informação que dois infratores numa moto de cor roxa haviam efetuado roubo na Avenida Nilton Lins. As características informadas eram que eles estavam trajando camisa vermelha e cinza. A nossa viatura realizou patrulhamento na Avenida das Torres e deparou-se com dois elementos numa motocicleta com as mesmas características informadas”, informa a nota da Polícia Militar.

Os infratores estavam realizando roubo na região numa moto de cor roxa | Foto: Divulgação







Os suspeitos foram conduzidos ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo e porte ilegal de arma. Ele foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisório.

